Ebenso darf man völlig entspannt die Klimaanlage zum Einsatz bringen, sie tut der Reichweite keinen Abbruch. Ein absoluter Pluspunkt. Durch das Bremssystem wiederum lassen sich während der Fahrt bis zu 95 kW an Ladeleistung gewinnen. Im Test stellte er seine hervorragende Rekuperation unter Beweis, selbst auf der Autobahn ist es möglich, ihm zusätzliche Kilometer draufzupacken. Damit man bei der hervorragenden Beschleunigung nicht zu übermütig wird, ist die maximale Höchstgeschwindigkeit bei 120 km/h erreicht. Macht aber natürlich Sinn.

Übrigens: angetrieben wird er von einem Elektromotor mit einer Leistung von 143 PS, die Energie kommt aus einer 87 kWh Batterie. Geht es zum Laden, beträgt die Zeitspanne an einer 130 kW Schnellladestation 30 Minuten, um 250 km zu gewinnen. An einer 22 kW AC Wallbox lädt er in weniger als vier Stunden von 10 auf 100 Prozent. Ebenfalls ein hervorragender Wert. Beim Verbrauch kamen wir auf rund 29 kWh/100 km.