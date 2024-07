Bis dahin erfahren sie eine umfassende Ausbildung in den Disziplinen „Transport‟, „Kommunal- und Containerdienst‟, „Grundwissen in Sand- und Schottergewinnung‟ sowie in „Erdarbeiten‟. Begleitet werden sie dabei exklusiv von Mercedes-Benz-Markenkollegen in allen Altersklassen zwischen ein und zehn Jahren.



Klassische Service- und Pflegearbeiten werden bei Poyss traditionell von den eigenen Mechanikern übernommen, auch deswegen, weil viele Anbaugeräte einen hohen Servicebedarf haben. Nur bei Unfallschäden oder großen Gebrechen geht es zurück zu Pappas und damit an jenen Ort, an dem sie für ihr Einsatzleben vorbereitet wurden.