Duvenbeck ist in insgesamt acht Ländern und an 34 Standorten tätig. Rund 5.500 Mitarbeiter arbeiten für das Unternehmen mit dem typisch dunkelgrün lackierten Lkw mit rot-weißem "D". Der Fuhrpark des Logistikanbieters aus Bocholt umfasst heute rund 1.500 eigene und hochmoderne Lkw. Nun wurde der insgesamt tausendsten Lkw von MAN im TruckForum in München übergeben: Der Logistikanbieter setzt neben der Kunststoffindustrie insbesondere auf die Automobilindustrie. Gerade in dieser Branche ist eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit unabdingbar, um die benötigten Teile just-in-sequence, also genau zu der Zeit an das Montageband zu liefern, zu welcher sie gebraucht werden.

Hierfür bedarf es einer umfassenden Datenauswertung. So werden gemeinsam alle technischen Fahrzeugdaten wie beispielsweise Verbrauchsverbesserungen, Schäden und Verschleiß ausgewertet. Auf diese Weise profitieren beide Unternehmen voneinander, da gemeinsame Entwicklungspotenziale identifiziert und genutzt werden. "Zusammen kreieren wir Fahrzeuge, die allen Anforderungen entsprechen, vor allem denen unserer Kunden", sagt Duvenbeck-Fuhrparkleiter Bernd Reining, der auch Mitglied des Expertenbeirats von MAN ist und dort wichtige Hinweise für Neu- und Weiterentwicklungen beisteuert.

"Wir freuen uns ganz besonders über diese langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft mit dem Logistikdienstleister Duvenbeck, die nun mit der Übergabe des tausendsten MAN-Lkw gekrönt wurde. Dies zeigt, dass wir nicht nur zuverlässige Lkw bauen, sondern uns auch im Bereich der Digitalisierung und der Fahrzeugdatenauswertung als Anbieter von ganzheitlicher Transportlösungen bei unseren Kunden positionieren", erläutert Christoph Huber, Vorsitzender der Geschäftsführung der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, während der Übergabe des tausendsten Fahrzeugs.