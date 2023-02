Der vollelektrische Scania soll als emissionsfreier "City-Shuttle" die beiden Standorte des Unternehmens in Limburg miteinander verbinden und einen nachhaltigen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgase leisten. Dass das erste Modell der im September 2020 vorgestellten vollelektrischen Lkw-Baureihe von Scania ausgerechnet an ein Unternehmen mit schwedischen Wurzeln geht, ist reiner Zufall. Das Engagement von Bona in Bezug auf Nachhaltigkeit passt allerdings perfekt zur Markenstrategie des Lkw-Herstellers.

„Leidenschaft für Fußböden“ lautet das griffige Claim des 1919 in Malmö gegründeten Familienunternehmens. „Wir entwickeln Produkte wie Klebstoffe, Öle, Lacke und Werkzeuge, die unseren Kunden eine optimale Verlegung, Oberflächenbehandlung, Pflege und Renovierung der Böden über die gesamte Lebensdauer ermöglichen“, berichtet Thomas Brokamp, Geschäftsführer von Bona Deutschland. Ein mit den richtigen Produkten bearbeiteter Fußboden kann demnach jede Menge CO2 einsparen, das bei einem neuen Boden ins Gewicht fallen würde – bei einem Holzfußboden liegt die Einsparung bei 78, bei einem PVC-Boden sogar bei 90 Prozent. Zu dieser auf Umwelt- und Klimaschutz ausgerichteten Unternehmensphilosophie passt auch die Entscheidung für Scania.