Keyou und Bücker + Essing verbindet die Überzeugung, dass die Umrüstung von Verbrennungsmotoren in Zukunft eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Dekarbonisierung der Nutzfahrzeugbranche einnehmen wird. Die beiden Unternehmen arbeiten derzeit bereits bei der Motorumrüstung für die Keyou 18t-Pionierflotte erfolgreich zusammen.

Die bestehende Zusammenarbeit soll nun mit der gemeinsamen Absichtserklärung weiter ausgebaut werden. Beide Seiten verständigten sich über konkrete Planzahlen, die sich auch in den jeweiligen Businessplänen der beiden Unternehmen niederschlagen.

Lesetipp: CO2-Reduzierung bei Nutzfahrzeugen: Realistisches Ziel oder Wunschtraum?

Mit der Umrüstung von Verbrennungsmotoren auf gasförmige Kraftstoffe hat Bücker + Essing seit vielen Jahren Erfahrungen. Das Unternehmen verfügt heute schon über die nötigen Kapazitäten, um die von Keyou in den kommenden Jahren vorgesehenen Stückzahlen abbilden zu können. So sollen bis Ende 2028 mehr als 1.000 neue Motoren auf Wasserstoffbetrieb umgerüstet werden. Ab 2029 ist dann zudem der Retrofit von Gebrauchtfahrzeugen geplant. Gemeinsam soll so der Markthochlauf für Nutzfahrzeuge mit Wasserstoffmotor weiter vorangetrieben werden.