„Egal, welchen Weg die Werkstatt bevorzugt, wir können für jede Radlager-Reparatur die passenden Teile liefern“, sagt Benjamin Raab, der bei Auger den Vertrieb für Deutschland, Österreich und die Schweiz leitet. „Wir führen mit rund 500 Radnaben aus eigener Produktion das größte Sortiment am Markt“, sagt er. Auger biete die Bauteile je nach Anwendung in verschiedenen Ausführungen an: nur als Gussteil, wahlweise mit Lagern von Auger oder FAG, mit ABS-Ring und Bolzen, mit Lager und ABS-Ring, komplett oder sogar komplett mit Nabendeckel.

Auger betreibt konzernintern eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die stets nach besseren Lösungen sucht. So sorgen bei den Radnaben verschiedene Anti-Korrosions-Behandlungen und ein starker Gusskörper für eine lange Lebensdauer, die Oberflächen sind exakt gefertigt, um minimale Hitzeleitung zu gewährleisten. Um die Gummidichtungen vor Hitze zu schützen, hat Auger einen Dichtring entwickelt, der zwischen Radlager und Dichtungen positioniert ist. „So erzeugen wir einen Abstand, der die Wärmeentwicklung vom Radlager zu den Dichtungen unterbindet. Der Verschleiß der Dichtungen ist geringer und sie können länger im Einsatz bleiben. Dieses Verfahren nennt man auch Stress Relaxation“, sagt Raab.

Das gesamte Portfolio von Auger umfasst mehr als 35.000 Referenzen. Es besteht besonders aus Produkten für die preiswerte Reparatur, die das Zentrallager in Neukirchen-Vluyn liefert.