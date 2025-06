Da die Telematiklösung von Platform Science herstellerunabhängig und offen ist, eignet sich die Anwendung zudem für große Flotten mit gemischten Fahrzeugen. Auch die nachträgliche Aufrüstung älterer Auflieger und der Anschluss von Solareinheiten sind möglich.

Besucherinnen und Besucher der Messe transport logistic haben die Möglichkeit, sich an den Ständen von Krone in Halle A6, Stand 201/302 sowie von Platform Science in Halle B1, Stand 101/202, in Live-Demonstrationen ein Bild von der Trailer-Telematiklösung zu machen.

Beide Unternehmen streben eine langfristige Zusammenarbeit an mit dem Fokus auf flächendeckende Integration, Digitalisierung von Fuhrparks und einfache Skalierbarkeit für internationale Flottenbetreiber.