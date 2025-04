Zuverlässigkeit, Sicherheit, Pünktlichkeit: Besonders in der Gefahrgutlogistik spielen diese drei Aspekte eine entscheidende Rolle, um Liefertermine und gesetzliche Vorgaben einzuhalten – so auch für die Johannes Martens (GmbH & Co. KG) Spedition. Das Unternehmen ist auf die Beförderung von Mineralöl und technischen Gasen spezialisiert.

Um Qualität und Sicherheit zu garantieren, setzt die Spedition mit eigener Werkstatt am Hauptsitz in Drestedt auf regelmäßige Wartung und Inspektion sowie auf Bereifung von Bridgestone. Bereits seit 2022 unterstützt der Premiumreifenhersteller den Fuhrpark. Daraus entwickelte sich eine Partnerschaft, die bis heute anhält.

Lesetipp: Hankook erweitert Produktionskapazitäten: Neue Linie für LKW- und Busreifen entsteht in Ungarn

Zum Fuhrpark der Spedition gehören über 100 Tankfahrzeuge für Mineralöle und technische Gase. 2023 legten die Fahrzeuge über 10 Millionen Kilometer auf knapp 70.000 Touren für 75.000 Lieferungen beim Transport von 2,3 Millionen Litern Mineralöl und Gas zurück. Die Fahrzeuge sind für den Einsatz auf verschiedenen Untergründen ausgelegt, um zum Beispiel den Zugang zu Raffinerien und Tanklagern zu gewährleisten. Sie benötigen daher eine hohe Manövrierfähigkeit, damit enge Kurven und Zufahrten gemeistert werden können.

Diese Kombination führt zu hohen Ansprüchen an die Bereifung: „Wir brauchen besonders leichte Fahrzeuge und somit einen Reifen, der eine sehr gute Traktion aufweist und für kürzere Bremswege sowie gute Kurvenstabilität sorgt“, sagt Christian Gleiß, Fuhrpark- und Werkstattleiter der Johannes Martens (GmbH & Co. KG) Spedition. „Darüber hinaus ist ein hohes Maß an Zuverlässigkeit gefordert, um die täglichen Herausforderungen der Speditionsarbeit zu bewältigen und jederzeit pünktlich zu liefern."