Der B-Führerschein erlaubt zwar grundsätzlich nur das Fahren von Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen, doch Elektrofahrzeuge sind aufgrund ihrer schweren Batterien in der Regel deutlich schwerer. Der Gesetzgeber hat daher einen zusätzlichen Spielraum von 750 Kilogramm vorgesehen, allerdings nur für Privatpersonen und eine bestimmte Gruppe von Unternehmern, nicht aber für gewerbliche Kleintransporteure.

Letzteren ist es laut der entsprechenden EU-Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 bzw. dem Güterbeförderungsgesetz aktuell untersagt, 4,25 Tonnen schwere E-Fahrzeuge gewerblich zu lenken. Das freie Gewerbe gilt nur bis 3,5 Tonnen – alles darüber hinaus fällt unter das konzessionierte Güterbeförderungsgewerbe.

Daher sind Kleintransporteure zögerlich bei der Anschaffung vollelektrischer Fahrzeuge. Denn bei Beibehaltung des höchstzulässigen Gesamtgewichts von 3,5 Tonnen verlieren sie durch die schweren Batterien hunderte Kilogramm an möglicher Zuladung, was ihre Fahrten weniger wirtschaftlich macht. „Fast 60 Prozent der Wiener Kleintransporteure sind Ein-Personen-Unternehmen. Sie müssen ihre Fahrzeuge so effizient wie möglich nutzen“, erklärt Pokorny.