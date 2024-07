Neben dem aus Erdgas hergestelltem paraffinischen Diesel Shell GTL Fuel, den Geschäftskunden bereits seit 2013 für non-road Anwendungen im Bau, in der Landwirtschaft und der Schifffahrt über Shell Markenpartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz beziehen können, ist dies nun auch für Shell Renewable Diesel möglich. Zudem sollen Kunden, welche die Shell Card haben, den neuen Diesel bald auch an ausgewählten öffentlichen Shell Tankstellen in Österreich und Deutschland tanken können.

In anderen europäischen Ländern wie den Niederlanden, Belgien und in Skandinavien bietet Shell den paraffinischen Diesel bereits seit Längerem an Shell Tankstellen an. Shell Renewable Diesel wird durch Hydrierung und Isometrierung von regenerativen Rohstoffen gewonnen und entspricht der erforderlichen Norm EN15940. Er ist ohne Investitionen in neuen und älteren Dieselfahrzeugen nutzbar.