Die Tankkarten-Funktionalität von MAN SimplePay wird zunächst an den derzeit rund 3.500 Tankstellen verschiedener Marken in Deutschland, Österreich, Italien und Belgien verfügbar sein, die aktuell an UTA Edenreds digitales Akzeptanznetz angeschlossen sind. Weitere Stationen und mehr Länder kommen in den nächsten Monaten dazu. Nicht nur mit dem Abwickeln von Tanktransaktionen vom Fahrerhaus aus erleichtert MAN SimplePay den Truckern das Leben. Über die eingebundene UTA Karte werden auch Buchungen von Parkplätzen und Fahrzeug- sowie Tankreinigungsservices im Netzwerk des UTA Edenred Partners TRAVIS Road Services möglich sein. Praktisch im Pannenfall: MAN SimplePay wird zudem die schnelle und einfache Bestätigung der Kostenübernahme für Reparatur- und Werkstattleistungen erlauben und so die schnelle und reibungslose Fahrzeuginstandsetzung ermöglichen. Nutzer von MAN SimplePay, die UTA Karten einsetzen, profitieren von bequemem Zugang zu UTA Edenreds umfangreichem Leistungsangebot an Mobilitätsservices in einem führenden Akzeptanznetz in Europa. UTA Edenreds Akzeptanznetz umfasst rund 85.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. Mit den UTA Karten beziehen Kunden konventionelle und alternative Kraftstoffe und nutzen Mautlösungen für 27 Länder. Mit UTA eCharge® bietet UTA Edenred eine 360°-Ladelösung für das Laden an über 750.000 öffentlichen Ladepunkten in Europa sowie Home- und Workplace-Charging. Unter den UTA Plus Services sind zahlreiche weitere Leitungsangebote gebündelt, die von Reinigung und Instandhaltung über Pannendienste und Werkstattleistungen bis hin zu Parkplatzservices reichen.