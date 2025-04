Maxam Europe ergatterte für seine neueste Werbung Lob von der unabhängigen internationalen Werbeagentur „Art Directors Club“: „Für die Zielgruppe der Landwirte sind zwei Aspekte bei der Auswahl ihrer Arbeitsgeräte absolut wichtig: Leistung und Wirtschaftlichkeit. Die Headline 'More pull. Less fuel' (dt.: Mehr Zugkraft. Weniger Kraftstoffverbrauch, Anm.) trifft beim Thema 'Landwirtschaftsreifen' also voll ins Schwarze, das dazugehörige Key Visual ist ein echter Hingucker“, sagt Rob Brünig, schöpfungGmbH, Mitglied des Art Directors Club.

„Die Verleihung von zwei Qualitätssiegeln durch die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) für unsere Maxam Landwirtschaftsreifen erforderte eine besondere Kommunikation. Wir haben eine eher schlichte, moderne und hochwertige Anzeige für Print-, Online- und Social-Media-Kanäle gestaltet, die sich von 'traditioneller' Reifenwerbung abhebt. Indem wir Verbraucherinsights und Produktvorteile sowohl rational als auch emotional miteinander kombiniert und dabei auch den Nachhaltigkeitsaspekt berücksichtigt haben, erzeugt diese Werbung wirklich Wirkung und Mehrwert“, kommentiert Stephan Cimbal, Director Marketing von Maxam Europe.

Der Art Directors Club ist eine Vereinigung der Elite der Kreativbranche. Alle Clubmitglieder wurden in einem selektiven Aufnahmeverfahren ausgewählt.