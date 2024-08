In einer Pressemeldung informiert das Unternehmen für Lager- und Betriebseinrichtung darüber, Lagerbühnen zur einfachen Eigenkonfiguration oder als drei fest definierte Module im Online-Bestellprozess anzubieten. Laut eigenen Aussagen war Topregal vor 15 Jahren das erste Unternehmen, das Schwerlast-Lagerregale einfach konfigurierbar online anbot. Bereits kurz nach Schwerlastregalen habe der Anbieter auch Lagerbühnen aus modular vorgefertigten Bühnenelementen nach Eurocode-Richtlinien im Sortiment aufgenommen und vertreibe diese bereits seit mehr als zehn Jahren.

Die Regalbühnen reichen von Standardkonfiguration in quadratischer Form, U- oder L-Form mit festen Maßen bis zu vollkommen individuell nach eigenen Anforderungen konfigurierten Lösungen. „Unser Grundmodell ist zum Beispiel 2,50 Meter hoch, 4 Meter breit und 5,30 Meter tief“, so Effner. Die Systemstützen bestehen demzufolge aus robustem sendzimirverzinkten Baustahl und die Ebene kann beim Basismodell mit 500 kg/m2 belastet werden. Je nach Ausführung kann die Lagerbühne Belastungen von 250 bis 1.000 kg/m2 standhalten. Bei der Wahl des Bodenbelags stehen Gitterrost, Riffelplatte oder Spanplatte in Naturholzfarben oder Weiß mit 38 Millimetern zu Verfügung.

Sicherer Arbeitsalltag

Für den bequemen Aufstieg zur Hochbühne bietet Topregal passende Treppen an, die auf Wunsch mit einem Empfangspodest ausgestattet werden können. Ausgestattet mit Hand- und Knielauf sowie einer Abrollkante am Boden gegen versehentliches Übertreten, sorgen sie laut Hersteller für ein hohes Maß an Sicherheit im Arbeitsalltag.



Zum schnellen Be- und Entladen der oberen Ebene kann eine Übergabestation auf der Bühne integriert werden. Wie der Hersteller mitteilt, erfüllt die Übergabe mittels Doppelflügeltür die aktuellen Sicherheitsrichtlinien zum Handling an Lagerbühnen. Der modulare Aufbau der Lagerbühnen ermögliche jederzeit eine Anpassung an geänderte Anforderungen, eine Erweiterung oder auch eine freie Aufstellung.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Lagerbühnen von Topregal.