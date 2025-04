Im Rahmen des jährlichen Partnermeetings der Easy Drivers fand Ende Jänner 2025 die Übergabe von fünf vollelektrischen Volvo-LKW statt, was die Easy Drivers Fahrschulen zum Besitzer der größten Fahrschul-Elektro-LKW Flotte Österreichs macht.

Überreicht wurden die neuen Volvo FH Electric 4x2-Modelle, darunter auch drei Elektro-LKW der neuen Aero-Produktreihe in aerodynamischem Design. Zum Einsatz kommen die Fahrzeuge an Fahrschulstandorten, beispielsweise in Perg, St. Peter in der Au, Bludenz, Feldkirch, Dornbirn, Bruck an der Leitha und Schwechat. Alle Elektro-LKW wurden hinsichtlich der Bedürfnisse einer Fahrschule umgebaut, wie es in einer Aussendung von Volvo Trucks heißt.

