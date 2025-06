Das dritte Jahr in Folge : Champ on the Road: UTA Edenred setzt internationale Eventreihe für Trucker fort

Lesezeit: weniger als eine Minute

An den beiden Aktionstagen am 11. und 12. Juni erhalten Truckerinnen und Trucker on Tour kostenlose Erfrischungen und Alltagsequipment an ausgewählten Tankstellen in Österreich. Champ on the Road-Events finden in mehreren europäischen Ländern statt.