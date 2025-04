Michael Kordon, Manager Tech Center Steyr, betont: „Mit der Eröffnung des AVL Tech Centers in Steyr setzen wir neue Maßstäbe in der Nutzfahrzeugbranche. Die moderne Infrastruktur und hohe Flexibilität des Centers bieten beste Voraussetzungen für die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Antriebslösungen sowie gesamter Fahrzeuge. Dank unserer leistungsstarken Prüfstandsumgebung, des Off-Road-Testgeländes und der sicheren Prototypenbereiche können wir Fahrzeuge und Antriebssysteme unter realen Bedingungen optimieren.“

Im Rahmen der Eröffnung betonte Bürgermeister aus Steyr Markus Vogl: „Steyr ist Industriestadt, will aber bis 2040 klimaneutral werden. AVL ist dabei sowohl mit seiner Entwicklung als auch mit seinem richtungsweisenden Gebäudekonzept ein wertvoller Partner für die Stadt." Auch Wirtschafts- und Forschungs-Landesrat Markus Achleitner kommentierte: „Die Eröffnung des AVL Tech Center in Steyr ist gerade im aktuellen wirtschaftspolitischen Umfeld ein starkes Signal des Automotive-Standortes Oberösterreich: AVL, als weltweit agierender Konzern, forscht und entwickelt in Steyr künftig an der Mobilität der Zukunft. Das neue Prüfzentrum ist dabei nicht nur auf konventionelle Antriebstechniken bei Nutzfahrzeugen ausgerichtet, sondern vor allem auch auf künftige Technologien der Zukunft - vom Elektroantrieb über Wasserstoff bis hin zu Brennstoffzellen."