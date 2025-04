Der auch schon seit längerer Zeit angekündigte eTERRON 9 rollt nun nach Österreich. Was erwarten Sie sich von diesem Modell?

Der eTERRON 9 ist für mich ein absoluter Gamechanger. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit ihm in gewisser Weise den Pick-Up Markt revolutionieren können. Er ist massiv – 5,50 Meter Länge –, weist aufgrund seines Luftfahrwerks eine hohe Geländegängigkeit auf und bietet den Riesenvorteil, kein CO2 zu emittieren. Im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern mit ihren großen Verbrennermotoren, bei denen der CO2 Wert bis zu 300 Gramm beträgt. Das schlägt sich nicht nur auf die NoVa nieder, sondern weiters auf die CO2 Bilanzen, die seit diesem Jahr noch strenger geregelt sind. Hier macht sich also ein großes Fenster für uns auf.

Durch die Wucht eines Elektromotors kann die Kraftentfaltung durchaus mit jenem eines 6-Zylinders verglichen werden. Weiters bietet er einige Innovationen, die einmalig auf dem Markt sind. So kann beispielsweise die Heckwand umgelegt werden. Das ermöglicht eine Durchladelänge von 2,40 Metern. Das Innenleben bietet ein großartiges Design und Materialien, welche an Premiummodelle erinnern. Und nicht zu vergessen die Anhängelast, diese beträgt 3.5 Tonnen. Deshalb glaube ich, dass wir mit dem eTERRON 9 den Markt aufmischen können.

Ich bin allerdings lange genug im – Pick-Up – Geschäft um mir darüber im Klaren zu sein, dass das nicht von heute auf morgen passieren wird. Die Aufgaben, die es zu meistern gilt: als kleine Marke eine neues Segment zu öffnen; nicht jeder Händler, nicht jeder Verkäufer, nicht jeder Markt kann Pick-Up oder versteht das Potential dieses Fahrzeugs im Verkauf, im Zubehör und im After-Sales. Daran müssen wir mit Sicherheit arbeiten. Wir sehen aber jetzt schon, dass das Fahrzeug seine Fans hat. Ohne es live gesehen zu haben, wurden bis jetzt bereits 30 Kaufverträge unterzeichnet.

Unser Ziel sind 150 Stück in diesem Jahr. Das ist weder zu optimistisch noch zu vorsichtig, sondern eine absolut realistische Zahl. Dafür strebe ich für 2026 einen Anteil von 10 Prozent am Pick-Up-Segment an. Wir freuen uns sehr auf ihn und haben einiges vor. Er stellt für uns auch die Eintrittskarte dazu dar, einen Markennamen zu etablieren. Das wollen wir schaffen, auch um MAXUS zu einem noch höheren Stellenwert auf dem Markt zu verhelfen. Ein absolutes Imageauto, unser Markenbotschafter.