Der Generalimporteur für Österreich, F-Trucks Austria, präsentierte am Firmenstandort in Wallern an der Trattnach verschiedene Modelle der neuen F-LINE Serie. Mit dieser Erweiterung des Produktportfolios wird die Marke FORD Trucks noch präsenter am österreichischen Markt sein und die Unternehmen bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Im Rahmen dieser Produktpräsentation konnten sich Unternehmer und Unternehmerinnen in gemütlicher Atmosphäre von der neuen Produktserie überzeugen.