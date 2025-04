Das neue Regierungsprogramm stellt aus Sicht des Bundesverbandes Elektromobilität Österreich (BEÖ) wichtige Weichen für eine klimafreundliche Mobilität. Der beschleunigte Ausbau der Ladeinfrastruktur und der Fokus auf emissionsfreie Antriebe seien zentrale Maßnahmen, die den Standort Österreich stärken. Laut BEÖ darf es jedoch keinen Rückfall in "ineffiziente Technologien" geben.

„E-Fuels, Wasserstoff oder biogene Treibstoffe dürfen nicht unter dem Deckmantel der Technologieoffenheit als Alternativen zur E-Mobilität propagiert werden“, meint BEÖ-Vorsitzender Andreas Reinhardt. „Diese Lösungen sind ineffizient und bieten keine Perspektive für eine wirtschaftliche Reduktion der CO2-Emissionen.“

Wie der BEÖ in einer Aussendung festhält, verfügt Österreich aktuell über rund 30.000 öffentlich zugängliche E-Ladestationen. Im Zeitraum 2024 bis 2025 hätten die Mitgliedsunternehmen des BEÖ mehr als 75 Millionen Euro in den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur investiert. „Eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur ist ein wesentlicher Eckpunkt der Verkehrswende“, betont Reinhardt. „Der nächste große Schritt muss ein durchdachtes (Schnell)-Ladenetz für den Schwerverkehr sein. Österreich ist ein wichtiges Transitland. Die Errichtung von Schnelllade-Infrastruktur für E-LKW entlang von Autobahnen und Schnellstraßen ist auch eine Investition in den klimafreundlichen Gütertransport“, so der BEÖ-Vorsitzende.