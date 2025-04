Weiter geht es mit #DriveSmart. Dieser Tarif richtet sich schon mehr an Vielfahrer, die auch außerhalb Österreichs unterwegs sind. denn zusätzlich zum EVN Ladenetz kann man auch auf Ladepunkte des EVN Partnerladenetzes zurückgreifen. Dazu zählen unter anderem alle Landesenergieversorger in Österreich, Smatrics, ÖAMTC, Shell, IONITY und viele mehr.

Mit #DriveSmart hat man somit eine Abdeckung von rund 90 % aller öffentlichen Ladepunkte in Österreich. Insgesamt stehen dem Kunden mit #DriveSmart mehr als 23.000 aller öffentlichen Ladepunkte in Österreich zur Verfügung. Und: es wird erstmals möglich sein, im europäischen Ausland an vielen weiteren Ladepunkten, vorerst in Deutschland, Italien und Kroatien zu denselbenKonditionen wie in Österreich zu laden.

Der Unterschied zum #DriveEasy Tarif liegt in einer geringen Grundgebühr bei gleichzeitig wesentlich günstigeren Ladekosten. Und: bereits ab dem zweiten Ladevorgang rechnet sich dieser Tarif beim öffentlichen Laden. Das Besondere: bei Bedarf kann man monatlich zwischen den Tarifen wechseln, wenn zum Beispiel eine Urlaubsreise ins Ausland ansteht. Das Beste zum Schluss: im EVN Ladenetz fällt während des Ladevorgangs keine sogenannte Standgebühr an. Das bedeutet, solange Ihr Fahrzeug lädt und Energie aufnimmt, werden nur die geladenen Kilowattstunden berechnet.