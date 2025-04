„Ein gut funktionierendes und effektives Buchungssystem setzt voraus, dass alle Elektrofahrzeuge sowie die Ladestationen und die Planungssoftware miteinander verbunden sind“, so Bart Bosmans, Director Marketing & Sales und Vorstandsmitglied von DAF Trucks.

„Die Fähigkeit, Faktoren wie Verkehrsstaus und Ruhezeiten des Fahrers zu berücksichtigen, führt zu einer optimalen Nutzung sowohl der öffentlichen Ladeinfrastruktur als auch der Elektrofahrzeuge. Ein Einblick in die Verfügbarkeit öffentlicher Ladestationen ist ein wichtiger Schritt für die Einsatzfähigkeit von Elektro-LKW im Fernverkehr. Die Mitarbeit von DAF an HDV Booking unterstreicht auch unsere Position als Partner bei der Energiewende. Schließlich bieten wir unseren Kunden neben einem umfangreichen Angebot an Elektro-LKW auch Ladestationen sowie spezielle Beratung und Schulungen an.“