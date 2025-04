„Diese Zusammenarbeit mit TotalEnergies ist eine großartige Gelegenheit, unser jeweiliges Know-how zu bündeln, um unseren Kunden nachhaltige und innovative Transportlösungen anzubieten“, sagt Harald Seidel, President von DAF Trucks N.V. „DAF ist führend im Bereich der batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge, die mit einer einzigen Ladung emissionsfreie Reichweiten von bis zu 500 Kilometern bieten. Durch die Vereinbarung ergeben sich bessere Möglichkeiten, den Übergang zu nachhaltigen Straßentransportlösungen zu beschleunigen.“

