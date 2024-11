Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge erfordert weit mehr als nur die Anschaffung der Fahrzeuge selbst – eine zuverlässige und intelligente Ladeinfrastruktur ist entscheidend für den reibungslosen Betrieb der Flotte. In enger Zusammenarbeit mit Kempower hat die Stadtreinigung Hamburg eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt.



In Hamburg wurden acht doppelarmige Kempower Satellites installiert, die pro Arm eine Ladeleistung von 160 kW bereitstellen. Zusätzlich kommt das cloudbasierte Lademanagementsystem Kempower ChargEye zum Einsatz. Dieses System ermöglicht es der SRH, den Ladestatus in Echtzeit zu verfolgen und die Stromverteilung dynamisch anzupassen. So wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge optimal geladen werden.