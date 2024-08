Besonders Fahrerinnen und Fahrer, die es eilig haben, sind froh, wenn sie schnell einen Parkplatz finden, der idealerweise auch noch in der Nähe des Ziels liegt. Liegt der Parkplatz jedoch in der prallen Sonne, kann sich dies schnell negativ auf die Reichweite auswirken. Fahrerinnen und Fahrer von Elektrofahrzeugen sollten darauf achten, möglichst im Schatten zu parken – zum Beispiel in einer Tiefgarage oder unter Bäumen. So wird eine Überhitzung der Batterie verhindert und weniger Energie für die Kühlung benötigt.