Steigende Wartungskosten und unerwartete Ausfälle stellen Fuhrparkmanager vor immer größere Herausforderungen und machen eine hohe betriebliche Effizienz unerlässlich. Gleichzeitig wächst der Druck, die Sicherheit zu erhöhen und Risiken zu minimieren. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat Geotab im Geotab Maintenance Center die Auftragsverwaltung „Work Order Management“ eingeführt, um Fuhrparkverantwortlichen dabei zu helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren und Wartungskosten effektiver zu managen. Zusätzlich bietet das Unternehmen im Safety Center die KI-gestützte Erweiterung „Driver Risk Insights“ an, um Unfallrisiken auf Fahrerbasis statt auf Fahrzeugebene zu analysieren.

In Deutschland werden jährlich tausende Fahrzeuge abgeschleppt – ein deutliches Zeichen dafür, wie häufig ungeplante Wartungsprobleme auftreten. Solche Ausfälle belasten den Betrieb, steigern die Kosten und führen zu Verzögerungen in der Lieferung.

„Die Wartung von Fuhrparks ist ein wichtiger Kostenfaktor und unerwartete Ausfälle können den Betrieb erheblich beeinträchtigen. Mit der neuen Lösung im Geotab Maintenance Center geben wir Flottenmanagern ein Tool an die Hand, um datengestützte Entscheidungen zu treffen, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und Wartungsabläufe zu optimieren“, erklärt Sabina Martin, Vice President of Product Management bei Geotab. „Die Funktion ‚Work Order Management‘ wird Flotten dabei helfen, von reaktiver zu vorausschauender Wartung überzugehen – und so ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Fahrzeuge auf der Straße zu halten.“

