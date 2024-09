Im September versammelte sich in Innsbruck die Elite der österreichischen KFZ-Lehrlinge, um bei der Staatsmeisterschaft für Fahrzeugtechnik ihr Können unter Beweis zu stellen und die Qualität der österreichischen KFZ-Ausbildung zu veranschaulichen.

Insgesamt nahmen 36 junge Talente an dem Wettbewerb teil. 18 von ihnen traten in der Kategorie KFZ-Fahrzeugtechnik an und weitere 18 in der Kategorie Karosseriebautechnik.