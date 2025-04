Die AutoZum 1974 war die erste Messe des damals neu gegründeten Messezentrums, nun kehrte die AutoZum im Jahr 2025 wieder in dessen Führung zurück.

„Die erste Auflage der AutoZum unter der Führung des Messezentrum Salzburgs war ein voller Erfolg. Gemeinsam mit unseren großen Ausstellern haben wir in kurzer Zeit eine Veranstaltung organisiert die nahe an das Niveau von 2019 herankommt. Die Besucherfrequenz war über alle Tage hoch und wir wollen den Rückenwind schon jetzt für die Vorbereitung der Messe 2027 mitnehmen,“ betont Alexander Kribus.

„Die AutoZum 2025 war für uns als Veranstalter ein großer Erfolg. Durch das neue Messekonzept und die gute Zusammenarbeit mit allen Partnern konnten wir ideale Voraussetzungen schaffen, damit unsere Aussteller ihre Innovationen präsentieren und Fachbesucher diese hautnah erleben konnten.

Die hohe Nachfrage nach Themen wie Digitalisierung, zukunftsfähigen Antriebstechnologien und nachhaltigen Lösungen zeigt den klaren Bedarf an einer starken Branchenplattform für den österreichischen Markt und unterstreicht den Stellenwert der AutoZum als unverzichtbare Plattform für die Automotive Aftersales-Branche in Österreich,“ so Andreas Ott, Direktor Messen B2B der Messezentrum GmbH.