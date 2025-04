Traditionell wurden heuer wieder im Rahmen der Salzburger AutoZum am Reifentag des VRÖ (Verband der Reifenspezialisten Österreichs) die VRÖ-Awards in der Kategorie PKW-Reifen und LKW-Reifen an die besten Reifen-Hersteller vergeben.

Die Wahlen finden im Zweijahres-Rhythmus statt. Stimmberechtigt sind alle VRÖ-Mitglieder, diesmal wurden die Leistungen aus den Jahren 2023 und 2024 bewertet. Die Qualität der Produkte – sprich der Reifen, die Lieferfähigkeit von unterschiedlichen Dimensionen und die Preispolitik des Reifenherstellers sind wesentliche Bewertungskriterien für den VRÖ Award.