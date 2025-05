Das ist ein erklärtes Ziel von Kia. Damit dies besser gelingt, wurden einige Strategien entwickelt. So wird Kia seine FMS-Lösungen mit wichtigen operativen Dienstleistungen wie Finanzierung, Laden und Wartung kombinieren, um den Besitz und die Verwaltung von Fahrzeugen für B2B-Kunden zu optimieren. Diese Servicepakete werden in ein einziges Abrechnungssystem integriert, das eine nahtlose Zahlungsabwicklung ermöglicht und den Komfort für Geschäftskunden maximiert. Die Optimierung der Online- und Offline-Vertriebskanäle wird die Customer Journey für B2B-Kunden verbessern. Offline wird das Unternehmen ausgewählte Händler zu PBV-Spezialisten ernennen und Business-Lounges einrichten, in denen Kunden die gesamte Palette an PBV-Fahrzeugen, -Lösungen und -Dienstleistungen an einem einzigen Ort erleben können. Online wird Kia eine spezielle PBV-Website für Kunden sowie ein Ausbau-Portal für Umrüster einrichten, um einen einfachen Zugang zu PBV-bezogenen Informationen und Dienstleistungen zu gewährleisten. Denn „wir verkaufen nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch die passenden Lösungen dazu,“ so Ho Sung Song, CEO von Kia beim Round Table Gespräch. Zur Markteinführung im Oktober 2025 kommen zuerst die Cargo- und Busversionen, gefolgt vom Chassis Cab. Für alle Versionen des Kia PV5 stehen zwei NCM-Batterien mit 51,5 kWh bzw. 71,2 kWh zur Wahl. Für die Cargo-Variante wird als dritte Option ein LFP-Akku mit einer Kapazität von 43,3 kWh angeboten. Der Einstiegspreis wird bei rund € 35.000,- liegen.