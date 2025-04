Der 41-jährige Oberösterreicher verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung in Führungspositionen. Vor seinem Wechsel zur Schwarzmüller Gruppe war er beim österreichischen Faserhersteller Lenzing AG als VP Corporate Controlling für die globalen Steuerungsmechanismen des Konzerns verantwortlich.

Zuvor sammelte er Finanz- Erfahrung in unterschiedlichen Managementpositionen bei Siemens und bei der NordLB in Deutschland und Singapur. In seiner neuen Funktion wird er die Bereiche Finanzen, Legal und Human Resources der Schwarzmüller Gruppe verantworten.

