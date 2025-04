TIP hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: 20 Prozent der motorisierten Mietflotte sollen bis 2030 aus alternativ betriebenen Fahrzeugen bestehen. Um dieses Vorhaben zu erreichen, investiert der Vermieter in seinen Fuhrpark und setzt auch in diesem Segment auf Marken- und Modellvielfalt, um den individuellen Anforderungen seiner Mietkunden gerecht zu werden. Der Vermieter führt Modelle in Standard- und Low-Deck-Ausführung sowie BDF-Fahrzeuge und Terminalzugmaschinen namhafter Markenhersteller.



Die Miete eines Elektro-LKW kann sich lohnen: Berechnungen des Vermieters ergeben, dass sich bereits mit etwa 80.000 Mautkilometern pro Jahr – mindestens – eine Kostenparität im Vergleich zum Diesel-LKW erzielen lässt. Der Umfang der Ersparnis steht dabei in enger Abhängigkeit zu der vorliegenden Kostenstruktur des jeweiligen Unternehmens. Flottenbetriebe, die beispielsweise auf eigene Ladekapazitäten zurückgreifen können und diese in Kombination mit Solaranlagen betrieben, reduzieren ihre Kosten um ein Vielfaches mehr.

„Bei der Beratung unserer Kunden ist uns die Gesamtkostenbetrachtung (Total-Cost-of-Ownership) besonders wichtig. Wir bieten jedem Kunden eine umfangreiche TCO-Berechnung, unter Berücksichtigung der reellen Kosten für Strom, Diesel, Maut, Steuern und sonstigen Betriebskosten, und schaffen damit eine fundierte Entscheidungsbasis,“ erklärt Marcus Burmeister, Commercial Excellence Manager bei TIP Group in Deutschland und Experte für alternative Antriebe. „Wichtigstes Entscheidungskriterium für jeden Unternehmer sind nach wie vor die Kosten. Es muss sich rechnen.“