Sowohl Werkstätten als auch Großhändler legen zunehmend Wert auf eine digitale Fahrzeugzuordnung. Genau diesen Service bietet ihnen TecDoc als größter Anbieter von Fahrzeugumschlüsselungsdaten auf dem globalen Automotive-Aftermarket. Dank der Zusammenarbeit von Welte und TecDoc haben Nutzer Zugang zu über 23.000 Vergleichsnummern der Marke EDS – All Driveshaft für PKW, Transporter, LKW und Bus.

Sofort ab Lager verfügbar sind mehr als 20.000 Einzelkomponenten und 5.000 einbaufertige Gelenkwellen. Kück unterstreicht: „EDS – ALL DRIVESHAFT ist die gesamtheitliche Lösung. Diese beinhaltet nicht nur eigene, speziell entwickelte Gelenkwellen und Komponenten ‚Made in Germany‘ in OE-Qualität. Zudem profitieren Nutzer von hoher Verfügbarkeit, schnelleren Fertigungszeiten sowie umfassender Datenvielfalt.“