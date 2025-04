Wabcowürth ist auf Diagnoselösungen für Nutzfahrzeuge verschiedener Marken spezialisiert. Die W.EASY Diagnosesysteme, die aus Hard- und Software bestehen, müssen den anspruchsvollen Arbeitsbedingungen in Spezialwerkstätten standhalten – sei es bei extremen Temperaturen, bei Prüfungen im Freien, in jeder Witterung oder beim Bedienen mit schmutzigen Händen. Sie kommen nicht nur an Dockingstationen oder speziellen Trolleys zum Einsatz, sondern werden auch direkt auf den verschmutzten Chassis abgestellt.

Die bisher verwendeten robusten Computer anderer Hersteller erfüllten nicht mehr ganz die erforderliche Funktionalität und Flexibilität. Daher entschied sich Wabcowürth für einen neuen Lieferanten. „Das Gesamtpaket aus Preis, Leistung, Wertigkeit, Verarbeitung und die sehr gute Kommunikation mit Getac hat uns überzeugt“, so Patrick Koch, Product Manager Diagnostic bei Wabcowürth.