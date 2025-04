Ohne telemetrisches Fuhrpark-Management kann heute ein Logistik-Dienstleister kaum mehr im Wettbewerb bestehen. Viele Speditionen, Transporteure und KEP-Unternehmen fragen sich allerdings, wie der Ein- oder Umstieg in ein solches System gelingen kann – ohne dass teures Lehrgeld anfällt und das Tagesgeschäft darunter leidet.

Fachleute empfehlen, sich zuerst auf drei primäre Auswahlkriterien zu konzentrieren:

Der Anbieter sollte über langjährige Erfahrung und Expertise verfügen.

Die FM-Lösung sollte modular angelegt, kundenspezifisch adaptierbar und weitgehend automatisiert sein.

Das System sollte den raschen Einstieg erlauben und offen für zukünftige Trends sein.

„Darüber hinaus empfehlen wir jedem Interessenten, darauf zu achten, dass sich das Produkt zügig amortisiert und er ein breites Spektrum an Serviceleistungen in Anspruch nehmen kann“, sagt Christian Culik, der seit vielen Jahren als Sales Manager von TachoEasy tätig ist. Das Unternehmen bietet mit "BlueLogico" eine neue FM-Lösung an. Sie soll alle genannten Qualitätsfaktoren erfüllen und funktionell sämtliche Aspekte der Tourenplanung, der Disposition und der Telematik abdecken. Insbesondere für Newcomer und Start-ups sei sie dank ihrer Baukasten-Struktur und einfachen Bedienung eine optimale Einstiegslösung, wie TachoEasy in einer Aussendung festhält.

