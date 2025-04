Prometeon kehrt als offizieller Reifenlieferant der Copa-Truck-Meisterschaft auf die Rennstrecke zurück. Das im Mailänder Stadtteil Bicocca ansässige Unternehmen wird auch in der Saison 2025 des LKW-Wettbewerbs, der auf der Rennstrecke Campo Grande im Bundesstaat Mato Grosso do Sul in Brasilien ausgetragen wird, der offizielle Reifenlieferant sein. Prometeon wird auch als Sponsor der Meisterschaft fungieren.

Der Copa Truck stellt ein Testgelände dar, auf dem die technischen Eigenschaften von Reifen für den Einsatz auf normalen Straßen getestet werden können. Bei den auf der Rennstrecke verwendeten R02-Reifen handelt es sich um die Version R02 Proway Steer in der Größe 295/80R22.5 – dieselben Reifen, die auch von den Endverbrauchern des Unternehmens verwendet werden. Die Lieferung von Reifen für diesen brasilianischen Wettbewerb stellt daher eine wichtige Gelegenheit für den Austausch von Daten und technologischen Erkenntnissen zwischen der Rennstrecke und der Straße dar und ermöglicht eine kontinuierliche Produktverbesserung und -optimierung.

Die Fortsetzung der Partnerschaft mit dem Copa Truck im Jahr 2025 unterstreicht die strategische Bedeutung von Brasilien für Prometeon. Das Land beherbergt zwei der vier Produktionsstandorte der Gruppe, die den südamerikanischen Markt sowie die Vereinigten Staaten und Mexiko beliefern: das Werk in Santa André, die älteste Anlage der Gruppe, die 1941 eingeweiht wurde, und das Werk in Gravataí, das seit 1974 in Betrieb ist.