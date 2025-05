Die kostenlosen Rechtsauskünfte sind das aktuelle Glanzstück im Servicekatalog von Zauner und eine erhebliche Aufwertung des Leistungsangebots. Sie erweitern das Knowhow-Programm, das das Unternehmen bereits vor geraumer Zeit mit seinen Webinaren zu juristischen Themen und seiner FAQ-Liste zu grundsätzlichen Fragen des Verkehrs-, Transports- und Arbeitsrechts ins Leben gerufen hat. Während solche Angebote anderenorts eher ein Schattendasein fristen, hat Zauner sie von Beginn an direkt in seine Software integriert. Das heißt konkret: Die FAQ-Liste kann der Disponent oder Flottenmanager per Click in zaarc.next einsehen, so dass ihm dieser Fundus an juristischem Wissen jederzeit bedarfsgerecht zur Verfügung steht. Auch der Anwaltsservice lässt sich – in diesem Fall über ein Online-Formular – direkt aus dem System heraus aktivieren. Die hierbei gestellten Fragen landen unmittelbar in der Mailbox von Philippe Rabenschlag. Einfacher geht es nicht.

Mit seiner unmittelbaren Rechtsauskunft stellt Zauner einen Service bereit, der weit über bisher übliche Branchenstandards hinaus geht. Durch die Einbindung der Kompetenzen eines Rechtsanwalts mit hochspezifischen Fachkenntnissen des Güterkraftverkehrs-, Verkehrs-, Arbeits- und Transportrechts in das Portfolio von zaarc.next erhalten Speditionen und Transporteure ein Tool, mit dem sie die Rechtssicherheit logistischer und unternehmerischer Entscheidungen untermauern und sich zusätzlichen Handlungsspielraum verschaffen.