„Intermodaler Verkehr ist ein Hebel zur Erreichung unserer Klimaziele und für effiziente Abläufe im Güterverkehr“, erklärt Davor Sertic, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien. „Daher wollen wir junge Menschen bereits frühzeitig an dieses wichtige Thema heranführen und Schulen entsprechendes Lehrmaterial gratis zur Verfügung stellen.“ Entwickelt wurden die Unterlagen von der Sparte mit dem Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) und Experten aus der Logistikbranche von Hafen Wien, LKW Walter, Rail Cargo Group, Rewe, Siemens Österreich, Econsult, Wiener Lokalbahnen und der Berufsschule Längenfeldgasse für Industrie, Finanzen und Transport. So ist dafür gesorgt, dass die Lehrmaterialien modernen Bildungsstandards entsprechen und hohe Relevanz in der Praxis haben. Stefan Ehrlich-Adám, Obmann der Sparte Industrie, unterstreicht: „Intermodaler Verkehr ist besonders für jene Industriebetriebe wichtig, die mit nicht-zeitkritischen Gütern handeln, und die ihren CO2-Fußabdruck reduzieren wollen. Daher wollen wir Unternehmen und ihre Mitarbeiter beim Einstieg in den intermodalen Verkehr zu unterstützen.“