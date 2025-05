Auch wenn die Kardanwelle auf den ersten Blick ein recht einfaches Teil zu sein scheint, haben es die Komponenten in sich: Rohrlänge, -durchmesser, Kreuzgelenke, Verzahnungen und Mittelwellenlager werden seitens der OE-Hersteller in beinahe unendlichen Varianten miteinander kombiniert. Hier den Überblick zu behalten, hat beim Aftermarket-Spezialisten für Kardanwellen, der Neu-Ulmer Welte Group, oberste Priorität. Denn nur durch exakte Zuordnung der einzelnen Komponenten zu den jeweiligen Anwendungen können wir unsere Handelskunden mit kompletten Wellen und Mittellagern der Marken EDS und EDS PLUS punktgenau versorgen.

Seit 2024 setzt man bei Welte auf TecDoc, als führende IAM-Datenbank zur Teileidentifikation. „Wir haben sehr viel Energie in die vollständige Digitalisierung investiert, aber das Invest zahlt sich aus“, so Ulf Kück, Geschäftsführer bei Welte Cardan-Service GmbH. Weiter führt er aus: „Wichtiger Wachstumstreiber und Tool für die punktgenaue Planung ist die Anbindung unserer Handelskunden über die TecCom-Schnittstelle. Wir sind der größte TecDoc-Datenlieferant im Bereich der Gelenkwellen sowie deren Komponenten und haben nahezu unser gesamtes Gelenkwellenportfolio im Automotive Aftermarket unter unserer Marke EDS – ALL DRIVESHAFT abgebildet. Wir betrachten die Digitalisierung als unseren stärksten Hebel im Gelenkwellengeschäft“.