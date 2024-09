Es war das fünfte Mal in der 33-jährigen Geschichte des International Van of the Year Award (IVOTY), dass die Renault Gruppe diese prestigeträchtige Auszeichnung gewinnen konnte. 1998 war die zweite Generation des Master erfolgreich, 2002 folgte der Trafic und 2012 der Kangoo Z.E., der als erstes vollelektrisches Nutzfahrzeug den Preis gewann. 2022 folgte der nächste Kangoo Van (gemeinsam mit dem Mercedes-Benz Citan II) und nun der neue Master für 2025. „Die IVOTY-Jury war beeindruckt von dem völlig neuen Design und dem hohen Maß an Innovation und Technologie, das für die neue Master-Baureihe entwickelt wurde, die sich durch fortschrittliche Aerodynamik, verbesserte Benutzerfreundlichkeit und höhere Effizienz, mehr Platz, Sicherheit und Komfort auszeichnet. Hinzu kommt die Tatsache, dass die neue modulare Plattform Diesel-, Elektro- und Wasserstoffantriebe bieten kann. Alles Attribute, die die Kriterien für das Award-Programm erfüllen. Zukunftssicher. Herzlichen Glückwunsch an Renault Light Commercials zu dieser wohlverdienten Auszeichnung“, kommentierte Jarlath Sweeney, Vorsitzender der Jury des International Van of the Year Award.