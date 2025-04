Die Aftermarket-Kunden würden dabei von den umfangreichen Investitionen, die UFI Filters in den Schwerlast-Aftermarket tätigt, sowie von der OE-Expertise der UFI-Group profitieren. Das Unternehmen liefert eigenen Aussagen zufolge Filter an die Hersteller von Schwerlastfahrzeugen, die 50 Prozent der weltweiten LKW-Produktion ausmachen. Auf der Grundlage dieser Technologien könne UFI Filters seinen Ersatzteilkatalog für Schwerlastfahrzeuge stets mit Produkten in der gewohnten unternehmenseigenen Erstausrüstungsqualität aufwerten.

Zu den Erweiterungen zählt unter anderem das neue Filtrationsmodul für den Cursor XC13, dem Hochleistungs-LKW-Motor von FPT Industrial. UFI entwickelte auch den Ölfilter für die Schwerlastmotor-Plattform HDEP (Heavy-Duty Engine Platform) OM471 der Daimler Truck AG für Mercedes-Benz Truck-Anwendungen. Das Unternehmen pflegt des Weiteren Partnerschaften zu den Herstellern Weichai, MAN, Iveco und im Off-road-Bereich zu New Holland, FPT und SAME Deutz-Fahr.