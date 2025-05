Truck Efficiency Run : Truck Efficiency Run powered by Krone

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Am 10. Juli 2025 richtet Krone Trailer in Kooperation mit der Goodyear FIA European Truck Racing Championship (ETRC) den Truck Efficiency Run powered by Krone aus – einen offenen Wettbewerb für Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer, bei dem nicht Geschwindigkeit oder Motorleistung im Vordergrund stehen, sondern allein ein besonders effizienter Fahrstil.