Fahrzeugbezogene Leistungen wie die Wartung und Reparatur in den eigenen Werkstätten, eine eigene Telematiklösung sowie ein eigener Pannenservice wurden in den vergangenen Jahren stark ausgebaut und stellen auch in Zukunft ein wichtiges Standbein dar, auf dem sich der Vermieter weiterentwickeln möchte.

„Wir sind stolz darauf, in Österreich ein vertrauensvoller und starker Partner für unsere Kunden zu sein. Unser Ziel war es immer, unseren Kunden eine hohe Verfügbarkeit und Qualität zu gewährleisten, damit sie sich auf die Erfüllung ihrer Transportaufträge konzentrieren können“, sagt Mag. Peter Lauscha, Leiter Vermietung Österreich. „Die letzten 25 Jahre waren geprägt von Wachstum, Innovationen und vor allem von fantastischen Partnerschaften mit unseren Kunden und Lieferanten.“

Seit Anfang Oktober sind speziell entworfene Jubiläums-Komplettzüge, bestehend aus einer Jubiläums-Sattelzugmaschine und einem Gardinen- bzw. Kühlauflieger, unterwegs. Der Gardinenauflieger wurde einem Refurbishment in der TIP-Werkstatt in Leopoldsdorf (bei Wien) unterzogen und mit einer neuen Plane im 25-Jahre-Design ausgestattet. Die TIP-Komplettzüge sind als flexible Mietlösung verfügbar.