Wie Stellantis via Pressemeldung mitteilte, wurde mit Stellantis Pro One – dem Geschäftsbereich für Nutzfahrzeuge – im ersten Halbjahr 2024 die Top-Position in Europa (EU 30) und nun auch in Südamerika sowie der Region Naher Osten/Afrika erreicht. Dieses Ergebnis entspricht laut Automobilhersteller den Zielen des Strategieplans „Dare Forward 2030“.

„Diese Zahlen spiegeln die Stärke unserer Strategie für Nutzfahrzeuge wider“, sagte Xavier Peugeot, Stellantis Senior Vice President von Stellantis Pro One. „Unsere Produktoffensive umfasst zwölf überarbeitete Fahrzeuge in der Kompakt-, der Mittel- und der großen Transporter-Klasse und geht mit dem Marktstart des neuen elektrischen Transporters Ram ProMaster EV in Nordamerika und dem neuen Ein-Tonner-Pickup Fiat Titano in Südamerika weiter.“