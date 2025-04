„E-Mobilität ist längst Normalität im Alltag der Menschen und auf Reisen. Daher erweitern wir unser Schellladeangebot für Autofahrerinnen und Autofahrer auch entlang von hochfrequentierten Fernstraßen im Norden Italiens“, sagt Thomas Landsbek, CEO von SMATRICS EnBW. „Damit ermöglichen wir einfaches Laden auch auf dem Weg zu Urlaubsregionen am Mittelmeer. Aus unserer Sicht ist keine andere Antriebsform zugleich so klimafreundlich wie effizient und bereits flächendeckend verfügbar.“

In den kommenden Wochen möchte SMATRICS EnBW einen weiteren Schnellladepark mit zwölf HPC-Ladepunkten an der Autobahn E70 in Palmanova, nahe der slowenischen Grenze, in Betrieb nehmen. Zwei weitere Standorte mit je 16 HPC-Ladepunkten zwischen Venedig und Triest sowie zwischen Bergamo und Mailand sind derzeit in Planung. Wie die SMATRICS EnBW Standorte in Österreich sind auch diese Standorte Teil des EnBW HyperNetz.