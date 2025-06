Shell baut im Shell Technology Centre Hamburg eigenen Aussagen zufolge das "leistungsstärkste Testzentrum für Ladeinfrastruktur in Deutschland" – mit bis zu 5 Megawatt Ladeleistung im Mittelspannungsbereich.

Ab Ende 2025 soll dort unter realistischen und extremen Klimabedingungen das schnelle Aufladen von Batterien für Schwerlastfahrzeuge wie LKW, Busse, Traktoren, Baumaschinen und Schiffe mit Elektroantrieb getestet werden. Auch das Zusammenspiel verschiedener Hard- und Software-Komponenten soll auf Herz und Nieren geprüft werden.

Felix Faber, Vorsitzender der Geschäftsführung von Shell in Deutschland, sagt: "Schnelles und effizientes Laden für E-Antriebe ist im Transportbereich immens wichtig, denn vor allem in dieser Branche ist Zeit Geld. Genau dort setzen wir mit unserem Testzentrum für Megawatt-Charging an. Hier können Lösungen weiter ausreifen, Industriepartner zusammenkommen und mit uns gemeinsam einen Beitrag zur Elektrifizierung und damit Dekarbonisierung des gesamten Sektors leisten.“