Martin Gaissert, Leiter des Projekts bei Mercedes-Benz Trucks: „Der Begegnungsverkehr funktioniert sowohl mit Diesel- als auch Elektro-LKW. Das Prinzip ergibt jedoch nur Sinn, wenn die Fahrten aufeinander abgestimmt ablaufen und keiner der LKW auf den anderen warten muss. Ermöglicht wird eine kontinuierliche Synchronisierung und somit die gewünschte Effizienz durch den Austausch von Daten, teilweise in Echtzeit. Dabei handelt es sich um Informationen zum jeweiligen Fahrzeugstandort, zu den prognostizierten Fahrzeiten, zu den Batterieladezuständen bei E-LKW und zu den geplanten Routen sowie den Auftragsdaten. Die Software von MANSIO, die wir bei unserem Pilotprojekt einsetzen, verbindet als Schnittstelle die unterschiedlichen Systeme verschiedener Unternehmen.“

Als einen zentralen Bestandteil des Pilotprojekts will die Spedition Logistik Schmitt aus dem badischen Bietigheim gemeinsam mit einem Logistikpartner sechs Monate lang den täglichen Rundlauf von etwa 1.000 Kilometern zwischen dem Daimler Buses-Standort Mannheim und einem Zulieferer bei Leipzig nach diesem Prinzip bedienen: Ein eActros 600 und ein Actros L treffen sich hierfür an einem definierten Wechselpunkt, der etwa in der Mitte liegt.

Dort werden die Auflieger getauscht und die LKW fahren jeweils wieder zu ihrem Ausgangpunkt in Mannheim und bei Leipzig zurück. Der eActros 600 wird beim Werk in Mannheim und am Hermsdorfer Kreuz, wo sich ein Ladepark von Milence – dem Ladeinfrastruktur Joint Venture an dem auch Daimler Truck beteiligt ist – befindet, geladen.