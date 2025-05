Gleichzeitig verstärkt die OMV ihr Engagement im Bereich Elektromobilität. Unter der Marke eMotion entsteht in Österreich sowie in Rumänien, der Slowakei und Ungarn ein umfassendes Netzwerk an Schnell- und Ultraschnellladestationen für Elektrofahrzeuge. Bis zum Jahr 2030 sollen bis zu 5.000 Ladepunkte errichtet werden – überwiegend gespeist durch Strom aus erneuerbaren Energiequellen.

Folgende CNG-Tankstellen werden mit 30. Juni 2025 geschlossen; alternativ stehen die darunter vermerkten Betankungsmöglichkeiten in Standortnähe zur Verfügung: