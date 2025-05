2023 veranstalten die NUFAM-Macherinnen und -Macher erstmals den NUFAM DAY – Talk & Network. 2024 folgte seine zweite Ausgabe. Dieser greift Themen der NUFAM auf, blickt auf die Veranstaltung voraus und gibt die Möglichkeit, auch außerhalb der NUFAM-Jahre ins Gespräch zu kommen.

NUFAM DAY digital

In diesem Jahr feiert der NUFAM DAY seine bereits dritte Ausgabe – und zwar digital. In einem rund 30-minütigen Video erfahren Besuchende und Ausstellende alles Wissenswerte zur Nutzfahrzeugmesse.

„Nachdem die Premiere des NUFAM DAYs vor zwei Jahren und dessen Fortführung 2024 jeweils große Erfolge waren, war für uns klar, dass wir auch in diesem Jahr eine Veranstaltung anbieten wollen. Der NUFAM DAY ist ideal dafür geeignet, die Herausforderungen der Branche aufzuzeigen. Wo drückt der Schuh? Was muss getan werden? Wo hakt es noch? Auf der NUFAM zeigen wir dann, welche Antworten unsere Ausstellenden auf diese Herausforderungen haben. Der Tag ist aber auch in Nicht-NUFAM-Jahren perfekt dazu geeignet, den Netzwerkcharakter der NUFAM fortzuführen und mit unseren Ausstellenden und den Key-Playern der Branche im Allgemeinen im Gespräch zu bleiben“, sagt Beate Frères, Bereichsleiterin der Messe Karlsruhe.