Innovationspreis für Christ : NOVA BLADE Premium überzeugt bei busplaner Awards

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Die Otto Christ AG sichert sich mit der NOVA BLADE Premium einen busplaner Innovationspreis in der Kategorie Fahrzeugreinigung. Der renommierte Preis würdigt herausragende Leistungen in der Bus- und Touristikbranche und bestätigt die Innovationskraft von Christ in der Nutzfahrzeugwäsche.