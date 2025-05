Schnellladestationen : Neue Schnellladestationen in Villach und Oberwart: Electra kooperiert mit Pizza Plus und Goldino

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Electra, einer der führenden Anbieter für Schnellladelösungen in Europa, baut seine Präsenz in Österreich weiter aus: Ab sofort stehen in Villach und Oberwart zwei neue Schnellladeparks zur Verfügung: in Villach in Kooperation mit dem Restaurant Pizza Plus sowie in Oberwart auf einem Grundstück des Gastronomieunternehmens Goldino, mit dem Electra eine strategische Partnerschaft pflegt.